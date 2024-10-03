Против экс-генсека НАТО Столтенберга подали иск за конфликт на Украине

В Бельгии подали иск против бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга. Его обвинили в участии развязывания конфликта на Украине против России, в покушении на безопасность стран североатлантического альянса, в преступлении против мира и в причинении ущерба жизни и здоровью группы лиц.