Против экс-генсека НАТО Столтенберга подали иск за конфликт на Украине

В Бельгии подали иск против бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга. Его обвинили в участии развязывания конфликта на Украине против России, в покушении на безопасность стран североатлантического альянса, в преступлении против мира и в причинении ущерба жизни и здоровью группы лиц.
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