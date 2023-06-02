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ТАСС: Дроны «Привет-82» готовят к первому боевому применению в зоне СВО

ТАСС: Дроны «Привет-82» готовят к первому боевому применению в зоне СВО

В конструкторском бюро (КБ) «Око» поделились информацией о том, что БПЛА-камикадзе «Привет-82» уже прошли испытания в Донбассе, и в скором времени их предоставят российским военнослужащим для боевого использования на остальной территории СВО.

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