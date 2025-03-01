В Татарстане по нацпроекту трудоустроят более 13 тыс. студентов в 2025 году

Фото: пресс-служба Студенческих отрядов Республики Татарстан В Татарстане в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети» в составе студенческих отрядов ежегодно трудоустраивают на лето более 13 тысяч человек.
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