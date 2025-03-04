Может быть опасным симптомом: почему в животе скапливаются и не находят выхода газы

Следует помнить, что задержку газов могут провоцировать серьезные заболевания. Скопление газов в животе, не находящих вывода, — распространенная проблема, которая во многих случаях способствует дискомфорту, вздутию, боли.
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