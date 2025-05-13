Путин рассказал, какие два продукта позволяет себе в позднее время

Владимир Путин. Обложка © Life.ru Путин рассказал, что в позднее время иногда позволяет себе кефир и ряженку Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не есть поздно вечером, но иногда позволяет себе кефир.
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