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Путин рассказал, какие два продукта позволяет себе в позднее время

Путин рассказал, какие два продукта позволяет себе в позднее время

Владимир Путин. Обложка © Life.ru Путин рассказал, что в позднее время иногда позволяет себе кефир и ряженку Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не есть поздно вечером, но иногда позволяет себе кефир.

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Комментарии
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Лев Добрый
Прекрасно, про кефир и ряженку согласен!👍👈😀
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15 час.
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