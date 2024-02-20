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Незаконную торговую постройку демонтировали в Таганском районе

Незаконную торговую постройку демонтировали в Таганском районе

В центре Москвы участок рядом с жилыми домами освободили от самостроя. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

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