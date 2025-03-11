Поражение «Динамо» обеспечило «Локомотиву» первое место в Западной конференции

Московский хоккейный клуб (ХК) «Динамо» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), тем самым обеспечив «Локомотиву» из Ярославля первое место в Западной конференции.
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