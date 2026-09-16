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ИА Регнум

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Блогер, отсидевший за смерть девушки на стриме, ищет пару на сайтах знакомств

Аккаунт треш-блогера Reeflay (Стаса Решетняка), отсидевшего за смерть девушки на стриме в декабре 2020 года, заметили на сайтах знакомств.

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