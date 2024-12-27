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Царьград

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Россия применяет "Орешник" в ответ на западные удары Украины

Россия применяет "Орешник" в ответ на западные удары Украины

Президент Сербии Александар Вучич выразил обеспокоенность возможной эскалацией конфликта после ответного применения Россией баллистических ракет "Орешник" по украинскому заводу "Южмаш" в ответ на западные удары.

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