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Дырокот: питомец отомстил хозяйскому тапку и до слез развеселил интернет

Дырокот: питомец отомстил хозяйскому тапку и до слез развеселил интернет

Он у мамы дизайнер. Кошки частенько берут на себя роли квартирных дизайнеров. То им шторы не так висят, то на обоях не хватает благородных царапин… Так и главный герой этого видео решил преобразить тапки хозяина, украсив их следами от своих клыков.

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