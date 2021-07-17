Дырокот: питомец отомстил хозяйскому тапку и до слез развеселил интернет

Он у мамы дизайнер. Кошки частенько берут на себя роли квартирных дизайнеров. То им шторы не так висят, то на обоях не хватает благородных царапин… Так и главный герой этого видео решил преобразить тапки хозяина, украсив их следами от своих клыков.