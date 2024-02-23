Зарядные станции разрешат не оснащать разъемом CHAdeMO. Останутся только CCS2 и GB/T

Правительство собирается пересмотреть комплектацию субсидируемых зарядных станций для электрокаров — их не нужно будет оснащать разъемом CHAdeMOКак сообщает «Коммерсантъ», приказ Минпромторга №1776, который определяет требования к субсидируемым станциям быстрой зарядки электромобилей, будет пересмотрен.