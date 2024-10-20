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Не только ВИЧ: 6 самых опасных половых инфекций

Не только ВИЧ: 6 самых опасных половых инфекций

Рассказывает акушер-гинеколог Половые инфекции остаются одними из самых коварных заболеваний – они долгое время могут протекать бессимптомно, однако при этом способны приводить к серьезным осложнениям и даже смерти.

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