Не только ВИЧ: 6 самых опасных половых инфекций

Рассказывает акушер-гинеколог Половые инфекции остаются одними из самых коварных заболеваний – они долгое время могут протекать бессимптомно, однако при этом способны приводить к серьезным осложнениям и даже смерти.
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