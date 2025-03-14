В Петербурге открылся необычный детский сад в промышленном стиле

Территория благоустроена и разделена на функциональные зоны Компания Setl Group завершила строительство современного детского сада на 110 мест с бассейном в жилом комплексе Astra Marine на проспекте Обуховской Обороны, 38 в Санкт-Петербурге.
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