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proavto21

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Ледяной шторм для ПД-8: как российский двигатель для SJ-100 выдержал 220 кг града на скорости 900 км/ч

Существует расхожее мнение, что авиационные инженеры — люди, лишенные эмоций, которые черствыми глазами смотрят на графики и таблицы.

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