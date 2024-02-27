У дома Трампа-младшего скопились пожарные и люди в костюмах химзащиты

Дональд Джон Трамп получил по почте конверт с неустановленным порошком, пишет The Daily Beas.Около дома старшего сына бывшего американского лидера Дональда Трампа появилось множество пожарных машин, а также людей в костюмах химзащиты.
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