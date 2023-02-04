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В Хабаровске борются с незаконной рекламой

В Хабаровске борются с незаконной рекламой

В комитете по управлению Индустриальным районом провели рейд по городу, во время которого сняли с деревьев и столбов рекламные плакаты и флайеры.

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