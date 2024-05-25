Внучка Софии Ротару нашла жениха-миллиардера в США.

23-летняя внучка народной артистки СССР Ротару София Евдокименко долгое время встречалась с украинским бизнесменом Денисом Ждановым, который в 2018 году попал в рейтинг Forbes «Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий».