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«Певица года», санкции, тайна разрыва с Меладзе: как живет Гагарина

Полина Гагарина была признана лучшей певицей 2024 года в России. Почему артистка является любимицей россиян, почему против нее ввел санкции Евросоюз, почему знаменитость прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе?.

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