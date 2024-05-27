Россия заняла второе место по объему туристического потока в Турцию в апреле 2024 года

В апреле этого года Турция привлекла рекордное количество туристов. Согласно статистике, за этот период в страну прибыло более 3,6 миллиона иностранных туристов, что на 8,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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