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Россия заняла второе место по объему туристического потока в Турцию в апреле 2024 года

Россия заняла второе место по объему туристического потока в Турцию в апреле 2024 года

В апреле этого года Турция привлекла рекордное количество туристов. Согласно статистике, за этот период в страну прибыло более 3,6 миллиона иностранных туристов, что на 8,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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