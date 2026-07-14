FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 080 подписчиков

Россия и Азербайджан продолжают развивать сотрудничество, несмотря прошлые разногласия

Отношения между Россией и Азербайджаном сохраняют потенциал для дальнейшего развития, несмотря ранее существовавшие моменты недопонимания, сообщил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире RTVI.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Рудзит
ВсЁ одно предадут!!
Ответить
4 н.