Россия и Азербайджан продолжают развивать сотрудничество, несмотря прошлые разногласия

Отношения между Россией и Азербайджаном сохраняют потенциал для дальнейшего развития, несмотря ранее существовавшие моменты недопонимания, сообщил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире RTVI.
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