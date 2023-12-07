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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Олег Царев: Кива знал, что находится в списке СБУ на ликвидацию

Олег Царев: Кива знал, что находится в списке СБУ на ликвидацию

«Всё это будет продолжаться, пока мы не будем давать сдачи» Алексей Песков На фото: бывший депутат Верховной Рады Илья Кива (Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС) Материал комментируют: Олег Царев В подмосковном селе Супонево Одинцовского района нашли мертвым Илью Киву, первое сообщение об этом появилось около 18 часов 6 декабря.

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