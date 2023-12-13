Прикинуться нищим: Дерипаска хочет оставить тысячи людей без работы?

Сергей Туренко

Наш Президент так сказал. Кто не может управлять, государство сможет, приватизирует и не даст народ уволить. Все эти предприятия были прихватизированы незаконно, поэтому должны быть возвращены обратно государству. И так за прошедшее время офигенные суммы выведены через офшоры.