На фоне слухов о возможном выдвижении аж в Президенты России скандальный олигарх Олег Дерипаска огорошил своих собственных сотрудников: "Русал" может заморозить или закрыть ряд предприятий из-за ухудшения экономического положения и роста налогов.
Прикинуться нищим: Дерипаска хочет оставить тысячи людей без работы?
Комментарии
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Сергей Туренко
Наш Президент так сказал. Кто не может управлять, государство сможет, приватизирует и не даст народ уволить. Все эти предприятия были прихватизированы незаконно, поэтому должны быть возвращены обратно государству. И так за прошедшее время офигенные суммы выведены через офшоры.
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5 час.
ТБ
Татьяна Бут
Семья Ельцына решила побороться за власть.
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2 час.
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