Согрешил бессрочно

«Я безумно грешный человек, но я не виноват, моего греха нет в том, в чем меня обвиняют» — такой фразой экс-замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова завершилась основная часть процесса в Мещанском райсуде Москвы, где рассматривалось громкое уголовное дело о коррупции и многомиллионных хищениях в ведомстве при создании государственной информационной системы ТЭК.
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