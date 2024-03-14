Согрешил бессрочно

«Я безумно грешный человек, но я не виноват, моего греха нет в том, в чем меня обвиняют» — такой фразой экс-замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова завершилась основная часть процесса в Мещанском райсуде Москвы, где рассматривалось громкое уголовное дело о коррупции и многомиллионных хищениях в ведомстве при создании государственной информационной системы ТЭК.