Инструмент сдерживания: КНДР испытала МБР «Хвасонпхо-19»

КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасонпхо-19». На данный момент это наиболее дальнобойная МБР разработки КНДР, и по таким характеристикам она может сравниться с ведущими зарубежными образцами.
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