БлокнотРУ Маск открыто обвиняет президента Трампа во лжи. Бывшие соратники окончательно разругались.
«Без меня он проиграл бы выборы»: Илон Маск и Дональд Трамп вступили в открытый конфликт
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Маск тоже хорошо, и трамп такой же. два зверя в одной берлоге не живут.
Ответить
9 час.
Сергей Лобачев
Успеют ли созреть помидоры для меня важнее.
Ответить
7 час.
Людмила Лиханова
НЕУЖЕЛИ КТО-ТО ВЕДЕТСЯ НА ЭТОТ ТЕАТР, СДЕЛКУ, СТОЛЬ ЛЮБИМУЮ ТРАМПОМ? ОТЛИЧНЫЙ ХОД: АКЦИИ ПОДЕШЕВЕЛИ НА 15%... НАЧИНАЮТ ИХ СБРАСЫВАТЬ, НУЖНЫЕ ЛЮДИ СКУПАЮТ ИХ ПО ЗАНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ А ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ У НИХ: МИР, ДРУЖБА, ЖВАЧКА...А КАПИТАЛ ВЫРАСТЕТ НУ ПРОЦЕНТОВ НА 10 С УЧЁТОМ РАСХОДОВ НА ПОДСТАВНЫХ ! а ПРИ ТАКИХ ОБЪЕМАХ ЭТО МИЛЛИАРДЫ ИЗ ВОЗДУХА И СТРАХОВ НЕ ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ. КРАСИВО.
Ответить
37 мин.
Свежие комментарии