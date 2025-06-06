«Без меня он проиграл бы выборы»: Илон Маск и Дональд Трамп вступили в открытый конфликт

Людмила Лиханова

НЕУЖЕЛИ КТО-ТО ВЕДЕТСЯ НА ЭТОТ ТЕАТР, СДЕЛКУ, СТОЛЬ ЛЮБИМУЮ ТРАМПОМ? ОТЛИЧНЫЙ ХОД: АКЦИИ ПОДЕШЕВЕЛИ НА 15%... НАЧИНАЮТ ИХ СБРАСЫВАТЬ, НУЖНЫЕ ЛЮДИ СКУПАЮТ ИХ ПО ЗАНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ А ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ У НИХ: МИР, ДРУЖБА, ЖВАЧКА...А КАПИТАЛ ВЫРАСТЕТ НУ ПРОЦЕНТОВ НА 10 С УЧЁТОМ РАСХОДОВ НА ПОДСТАВНЫХ ! а ПРИ ТАКИХ ОБЪЕМАХ ЭТО МИЛЛИАРДЫ ИЗ ВОЗДУХА И СТРАХОВ НЕ ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ. КРАСИВО.