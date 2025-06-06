Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Без меня он проиграл бы выборы»: Илон Маск и Дональд Трамп вступили в открытый конфликт

«Без меня он проиграл бы выборы»: Илон Маск и Дональд Трамп вступили в открытый конфликт

БлокнотРУ Маск открыто обвиняет президента Трампа во лжи. Бывшие соратники окончательно разругались.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Маск  тоже хорошо,  и трамп  такой же. два зверя в одной берлоге не живут.
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9 час.
Сергей Лобачев
Успеют ли созреть помидоры для меня важнее.
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7 час.
Людмила Лиханова
НЕУЖЕЛИ КТО-ТО ВЕДЕТСЯ НА ЭТОТ ТЕАТР, СДЕЛКУ, СТОЛЬ ЛЮБИМУЮ ТРАМПОМ? ОТЛИЧНЫЙ ХОД: АКЦИИ ПОДЕШЕВЕЛИ НА 15%... НАЧИНАЮТ ИХ СБРАСЫВАТЬ, НУЖНЫЕ ЛЮДИ СКУПАЮТ ИХ ПО ЗАНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ А ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ У НИХ: МИР, ДРУЖБА, ЖВАЧКА...А КАПИТАЛ ВЫРАСТЕТ НУ ПРОЦЕНТОВ НА 10 С УЧЁТОМ РАСХОДОВ НА ПОДСТАВНЫХ ! а ПРИ ТАКИХ ОБЪЕМАХ ЭТО МИЛЛИАРДЫ ИЗ ВОЗДУХА И СТРАХОВ НЕ ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ. КРАСИВО.
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37 мин.
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