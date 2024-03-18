18-летний тамбовчанин украл из квартиры друга 400 долларов

В дежурную часть полиции обратилась тамбовчанка с сообщением о краже денег из её квартиры. Следственно-оперативная группа провела опрос потерпевшей и возможных свидетелей, осмотрела место происшествия и изъяла следы.
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