Как Китай собирается обогнать США в гонке чипов с помощью ускорителя частиц

Китай, который столкнулся с санкциями США на поставку литографического оборудования, необходимого для производства современных микросхем, ищет альтернативные способы развития своей полупроводниковой индустрии.
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