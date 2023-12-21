Перспективное направление: Северный морской путь установил исторический рекорд

Северный морской путь, который называют одним из самых перспективных транспортных маршрутов Евразии, установил исторический рекорд по грузоперевозкам — 35 миллионов тонн за год! Это в пять раз больше, чем лучший результат во времена Советского союза и намного больше, чем антирекорд, установленный в конце 1990-х.