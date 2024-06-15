В МИД Кубы выразили недовольство из-за прибытия американской подлодки

Правительство Кубы получило уведомление о заходе на военно-морскую базу США в кубинском Гуантанамо ударной подводной лодки USS Helena, 15 июня приводит информацию замглавы кубинского МИД Карлоса Фернандеса де Коссио издание Cubadebate.
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