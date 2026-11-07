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Raydium теряет 13%: спотовые продажи усиливаются, но трейдеры на фьючерсном рынке сохраняют активность

На фоне общего отката крипторынка Raydium (RAY) опустился с уровня $2,5 к $2,0. На момент публикации токен торговался около $2,15, теряя 13% за сутки.

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