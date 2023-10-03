Участникам СВО и их семьям организовали путешествие на теплоходе по Волге

Участники спецоперации и их семьи, всего 260 человек, в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем» отправились в путешествие на четырехпалубном теплоходе «Федор Достоевский» по Волге по маршруту Самара - Казань - Самара.
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