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Регионы России

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Обновление Google Play Services вызывает сбои бесконтактной оплаты на смартфонах с китайской прошивкой

Обновление Google Play Services вызывает сбои бесконтактной оплаты на смартфонах с китайской прошивкой

Разработчик с форума XDA провел дополнительное исследование и обнаружил, что система распознаёт устройство как «CN SKU» — китайскую версию смартфона, после чего отключается служба Tap-and-Pay, отвечающая за оплату по NFC.

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