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Мода и Шоу-бизнес

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Сын Оззи Осборна показал дочь, которую назвал в честь покойного отца

Сын Оззи Осборна показал дочь, которую назвал в честь покойного отца

Джек Осборн поделился в личном блоге снимком своей четырёхмесячной дочери Оззи Матильды Осборн. Девочка названа в честь легендарного деда, фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна, который ушёл из жизни в июле 2025 года.

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