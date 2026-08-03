Сын Оззи Осборна показал дочь, которую назвал в честь покойного отца

Джек Осборн поделился в личном блоге снимком своей четырёхмесячной дочери Оззи Матильды Осборн. Девочка названа в честь легендарного деда, фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна, который ушёл из жизни в июле 2025 года.
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