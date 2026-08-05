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FiNE NEWS

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Слуцкий назвал 40-дневный план Зеленского «порталом в ад» для Украины

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что 40-дневный план президента Украины Владимира Зеленского по давлению на Россию стал для самой Украины «порталом в ад».

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