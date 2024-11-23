Вместо VF6 SEGA аносировала ПК-пост трехлетней игры — Virtua Fighter 5 R.E.V.O. Фанаты файт...

Вместо VF6 SEGA аносировала ПК-пост трехлетней игры — Virtua Fighter 5 R.E.V.O.Фанаты файтингов в целом и франшизы Virtua Fighter в частности, а особенно Кацухиро Харада, отец Tekken, с нетерпением ждали анонса новой части игры, информация о которой появилась ранее в Сети.
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