Вучич призвал начать строительство Единого диспетчерского центра с РЖД

Сербия планирует активно развивать национальную железнодорожную инфраструктуру и рассчитывает в этом на помощь России, в частности, в строительстве единого диспетчерского центра по управлению движением поездов.
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