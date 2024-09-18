🇷🇺🇺🇦 Курское направление: успехи российских войск в Суджанском районе 🔻Украинские формирования продолжают пытаться проломить оборону ВС РФ в Глушковском районе.
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🇷🇺🇺🇦 Курское направление: успехи российских войск в Суджанском районе 🔻Украинские формирования продолжают пытаться проломить оборону ВС РФ в Глушковском районе.
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