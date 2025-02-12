Первенство России по легкой атлетике в помещении пройдет в Петербурге

Город будут представлять более 60 спортсменов С 14 по 16 февраля в Санкт-Петербурге пройдет первенство России по легкой атлетике в помещении среди юниоров, а также Всероссийские соревнования для юниорских и юношеских сборных.
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