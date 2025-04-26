Почему Украина угрожает аграриям Евросоюза? ﻿

Сергей СТРЕЛЕЦКИЙ Одним из эффективных механизмов влияния ЕС на процессы в украинском аграрном секторе стала льготная политика, которая все годы вооружённого конфликта создавала для многих аграриев иллюзии, что «Запад нас не бросит».
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