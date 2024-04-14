Басков — ведущий, Киркоров — певец: траты на свадьбу сына Жасмин превысили всякие лимиты

Артистка с размахом отпраздновала семейное торжество. Певица Жасмин с сыном Михаилом Социальные сетиСтарший сын Жасмин – Михаил, рожденный в ее первом браке с Вячеславом Семендуевым, прошел обряд хупы — обручение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии