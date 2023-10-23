Командир ВСУ Федоренко: Армия России имеет преимущество в применении дронов

Командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко заявил в эфире телеканала Espreso.tv, что российская армия имеет значительное преимущество в применении на передовой FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии