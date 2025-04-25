Российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки

Замерший было фронт западнее Дзержинска в последнее время внезапно ожил. Российские войска предпринимают успешные усилия для того, чтобы освободить Константиновку, имеющую значение для устойчивости всей обороны ВСУ перед Славянском и Краматорском.
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