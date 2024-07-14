Виталий Милонов назвал «Смешариков» и «Ну, погоди!» эталоном мультипликационного искусства

А весь зарубежный контент для российских детей должен проходить тщательную фильтрацию, считает депутат Госдумы Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в эфире радио «Говорит Москва» рассуждал о русской культуре.