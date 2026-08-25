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МОСИНФОРМ

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Утвержден проект комплексного развития территорий на западе Москвы

Утвержден проект комплексного развития территорий на западе Москвы

Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии неэффективно используемых территорий в Можайском районе, расположенных по адресам: микрорайоны 71, 72, 75 Можайского района и улица Гришина, владение 11, строение 1.

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