«Холодильник не для натюрморта»: несовместимые продукты назвал эксперт Яков Дель

«Самая фантастическая парочка несочетаемых фруктов при хранении – это яблоки и апельсины. Вместе они хороши на натюрмортах, а в холодильнике даже на некотором расстоянии быстренько запускают друг в друге процессы гниения.
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