Турэксперт Горин: при отмене рейса выгоднее перебронировать билет

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что при отмене или значительной задержке рейса по вине авиакомпании пассажир может оформить вынужденный возврат стоимости билета без штрафов либо перебронировать его на другой рейс.