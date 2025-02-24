В морском порту Новороссийска задержали 42 тонны заражённого груза из Египта

В морском порту Новороссийска задержали 42 тонны заражённого груза из ЕгиптаВ морском порту «Новороссийск» при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля специалисты обнаружили в партии свежих апельсинов опасного вредителя.
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