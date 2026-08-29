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Аргументы и Факты

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Дания приостановила выдачу ВНЖ украинцам мобилизационного возраста

Дания приостановила выдачу ВНЖ украинцам мобилизационного возраста

Парламент Дании поддержал предложение правительства, которое касалось приостановки выдачи видов на жительство украинским мужчинам мобилизационного возраста.

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