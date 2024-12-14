А ведь была в свое время хорошая идея помещать на купюры портреты классиков - стоит к ней вернуться

Александр Широков

Да о чем вообще спор? Не понимаю! Если вы изображаете хоть на купюре, хоть на картине, да где угодно реальное здание, храм, мечеть, да что угодно - изображайте его таким, какое оно есть - мечеть с полумесяцем, церковь с крестом!!! И все!!!