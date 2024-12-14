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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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А ведь была в свое время хорошая идея помещать на купюры портреты классиков - стоит к ней вернуться

А ведь была в свое время хорошая идея помещать на купюры портреты классиков - стоит к ней вернуться

Центробанк отказался от изображения храмов на новых купюрах. Зампред ЦБ России С.Белов сказал: «На банкнотах образца 1997 года мы можем увидеть культовые объекты.

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Комментарии
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Александр Широков
Да о чем вообще спор? Не понимаю! Если вы изображаете хоть на купюре, хоть на картине, да где угодно реальное здание, храм, мечеть, да что угодно - изображайте его таким, какое оно есть - мечеть с полумесяцем, церковь с крестом!!! И все!!!
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5 час.
Владимир Алтайцев
Нет доказательств никаких,что  подавлЯющее большинство  русских крещённые. Но  и среди крещённых  не обязательно  все  верующие.
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5 час.
Сергей Тюрин
Вы действительно думаете, что вам кто-то обязан что-то доказывать? 😜 Суслика в поле видите? Нет? И я нет. А он там есть.
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4 час.

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