Путин заявил о создании квантовой сети на Дальнем Востоке к 2030 году

К 2030 году сеть квантовых коммуникаций должна охватить административные центры всех регионов Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин.
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